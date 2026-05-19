Terni fiamme divampano da un’autovettura | danneggiata auto accanto

Martedì 19 maggio, i vigili del fuoco sono intervenuti in via delle Terre Arnolfe a Terni a causa di un incendio scoppiato da un’autovettura. Durante le operazioni di spegnimento, un’auto vicina ha subito danni. Dalle prime verifiche, l’incendio ha interessato solo una vettura, ma sono ancora in corso accertamenti sulle cause precise. Nessuna persona è rimasta ferita nell’incidente.

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