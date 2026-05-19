Terni fiamme divampano da un’autovettura | danneggiata auto accanto
Martedì 19 maggio, i vigili del fuoco sono intervenuti in via delle Terre Arnolfe a Terni a causa di un incendio scoppiato da un’autovettura. Durante le operazioni di spegnimento, un’auto vicina ha subito danni. Dalle prime verifiche, l’incendio ha interessato solo una vettura, ma sono ancora in corso accertamenti sulle cause precise. Nessuna persona è rimasta ferita nell’incidente.
I vigili del fuoco del comando provinciale di Terni sono intervenuti nel corso della serata di martedì 19 maggio in via delle Terre Arnolfe. Gli operatori del 115 si sono recati sul posto per spegnere le fiamme divampate da una Mercedes. Un incendio autonomo che ha danneggiato anche una vettura. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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