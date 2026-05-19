Ternana ecco il comitato di iniziativa popolare per non lasciar morire il calcio a Terni
A Terni nasce un comitato di iniziativa popolare chiamato “per non lasciar morire il calcio a Terni” con l’obiettivo di sostenere la squadra locale. La formazione si propone di raccogliere firme e sensibilizzare l’opinione pubblica in vista della seconda asta, programmata per il 22 maggio, che potrebbe determinare la sorte del club rossoverde. La notizia arriva in un momento di incertezza per la società calcistica della città, alle prese con vicende legate alla gestione e alle prospettive future.
“Batti ancora, cuore rossoverde”: c’è un’altra speranza all’orizzonte della Ternana calcio in questi frenetici giorni che si susseguono alla vigilia della seconda asta – fissata per il 22 maggio - che potrebbe sancire la fine del club rossoverde. Si chiama comitato di iniziativa popolare, nato. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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