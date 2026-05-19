Teramo | 50mila euro per i caschetti che proteggono i capelli in oncologia

A Teramo sono stati raccolti 50mila euro destinati all'acquisto di caschetti che proteggono i capelli dei pazienti oncologici. Il sistema Paxman, utilizzato in alcune strutture, permette di ridurre la perdita di capelli durante i trattamenti chemio e radioterapici. La raccolta fondi è stata finanziata da enti e donatori locali, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di assistenza ai pazienti. Le donazioni sono state raccolte attraverso iniziative di beneficenza organizzate nelle ultime settimane.

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