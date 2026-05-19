Teramo | 50mila euro per i caschetti che proteggono i capelli in oncologia
A Teramo sono stati raccolti 50mila euro destinati all'acquisto di caschetti che proteggono i capelli dei pazienti oncologici. Il sistema Paxman, utilizzato in alcune strutture, permette di ridurre la perdita di capelli durante i trattamenti chemio e radioterapici. La raccolta fondi è stata finanziata da enti e donatori locali, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di assistenza ai pazienti. Le donazioni sono state raccolte attraverso iniziative di beneficenza organizzate nelle ultime settimane.
? Domande chiave Come funziona il sistema Paxman per proteggere i capelli dei pazienti?. Chi ha finanziato la raccolta fondi per l'ospedale di Giulianova?. Perché la perdita dei capelli influisce sulla risposta alle terapie oncologiche?. Come collaborano le istituzioni e le associazioni per questa innovazione?.? In Breve Raccolta fondi di 50mila euro gestita dall'associazione Herakles di Gianni Di Marco.. Il sistema Paxman Scalp Cooling sarà installato nel Day hospital di Giulianova.. L'assessore Nicoletta Verì e la consigliera Marilena Rossi hanno partecipato all'incontro.. La dottoressa Ida Paris del Policlinico Gemelli ha fornito consulenza medica specialistica. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Due caschetti refrigeranti per lospedale di Giulianova, liniziativa presentata in Senato
Sullo stesso argomento
Terzo settore, “Welfare che impresa”: finanziamento agevolato fino a 50mila euroAl via la decima edizione di ‘welfare che impresa!’, il programma di capacity building a sostegno di progetti innovativi di welfare, che dal 2016...
Leggi anche: Il medico che eludeva le liste di attesa e incassava 50mila euro per visitare i pazienti
Il sindaco D'Ercole: Gesto di straordinaria generosità L’articolo: https://www.iltrafiletto.it/2026/05/14/70-anni-di-bcc-di-castiglione-e-pianella-50mila-euro-in-dono-per-la-comunita/9-19633.html facebook