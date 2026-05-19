Tentativi di furto a San Biagio per il Comitato di quartiere È giunto il tempo della polizia di comunità
Nella frazione di San Biagio, nella settimana appena trascorsa, si sono verificati diversi tentativi di furto che hanno coinvolto gli abitanti e il Comitato di quartiere. La situazione ha portato a un aumento delle discussioni sulla presenza delle forze dell’ordine e sulla modalità di intervento più efficace. La questione della sicurezza nel quartiere continua a essere al centro delle preoccupazioni dei residenti, che chiedono interventi concreti per tutelare le proprie case e le strade.
OSIMO – Gli ennesimi tentativi di furto registrati la scorsa settimana nella frazione di San Biagio riaccendono con forza il dibattito sulla sicurezza locale.Per questo il presidente del Consiglio di quartiere di San Biagio, Santo Stefano e Aspio di Osimo Leonardo Puliti «ritiene necessaria una. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato di Cremona ha denunciato una cittadina italiana e uno straniero per due distinti tentativi di furto avvenuti presso il centro commerciale CremonaPo. #PoliziaDiStato #Furti #Cremona #CremonaPo #FogliodiVia facebook
Siccome vedo già tentativi di furto di identità Vi ricordo che MATTEO MEGAFONETTO è Copyright di Roberto x.com
Tanti tentativi di riprendere il contatto reddit
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