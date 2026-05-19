Tentativi di furto a San Biagio per il Comitato di quartiere È giunto il tempo della polizia di comunità

Nella frazione di San Biagio, nella settimana appena trascorsa, si sono verificati diversi tentativi di furto che hanno coinvolto gli abitanti e il Comitato di quartiere. La situazione ha portato a un aumento delle discussioni sulla presenza delle forze dell’ordine e sulla modalità di intervento più efficace. La questione della sicurezza nel quartiere continua a essere al centro delle preoccupazioni dei residenti, che chiedono interventi concreti per tutelare le proprie case e le strade.

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