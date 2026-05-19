Tennis Roland Garros | Maestrelli e Cadenasso al secondo turno fuori Giustino

Nella seconda giornata del torneo di Roland Garros 2026, due tennisti italiani sono riusciti a passare al secondo turno, mentre un altro ha invece lasciato il torneo. I due atleti che hanno ottenuto la qualificazione sono Maestrelli e Cadenasso, mentre Giustino è stato eliminato. Gli incontri si sono svolti sui campi parigini, con i risultati ufficiali che confermano il passaggio di alcuni giocatori e l’eliminazione di altri. La competizione prosegue con le prossime sfide in programma.

La seconda giornata del tabellone cadetto maschile del Roland Garros 2026 regala due successi e un’eliminazione agli italiani sui campi parigini. Francesco Maestrelli, testa di serie numero cinque delle qualificazioni, firma una rimonta e supera il giapponese Rio Noguchi per 3-6 7-6 6-2 in due ore e trentaquattro minuti. Nel primo set l’azzurro subisce il ritorno del rivale, che infila quattro giochi consecutivi e chiude 6-3. La seconda frazione si decide al tiebreak, dove Maestrelli recupera da uno svantaggio di 3-4 e mette a segno quattro punti di fila che valgono il 7-4. Nel parziale decisivo l’italiano impone il proprio ritmo, strappa il servizio in avvio e bissa il break nel settimo gioco, archiviando la pratica al quinto match point dopo aver salvato tre palle break. 🔗 Leggi su Sportface.it

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