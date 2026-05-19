Tennis Flavio Cobolli all’esame di francese Obiettivo seconda settimana a Parigi per il romano

Nel settore del tennis, un giocatore italiano sta preparando l’esame di francese prima di affrontare la seconda settimana al torneo di Parigi. La stagione sulla terra rossa sta per concludersi, con il Roland Garros che aprirà tra meno di una settimana. L’attenzione generale si concentra sul tennis italiano, che negli ultimi mesi ha avuto un momento di grande visibilità grazie alle vittorie di un altro giocatore, che ha dominato il circuito.

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La stagione sul rosso sta per raggiungere il suo culmine. Manca meno di una settimana all’inizio del Roland Garros e c’è grande attesa per il tennis italiano, visto il dominio incontrastato degli ultimi mesi di Jannik Sinner. A Parigi, però, non ci sarà solo il numero uno del mondo, ma sarà uno Slam con prospettive molto interessanti per molti dei nostri connazionali e tra questi soprattutto Flavio Cobolli, che giocherà il torneo da testa di serie numero dieci. Un’occasione importante per il tennista romano, che avrà come principale obiettivo quello di raggiungere per la prima volta in carriera la seconda settimana nello Slam francese, traguardo finora toccato solamente lo scorso anno a Wimbledon, quando si spinse fino ai quarti di finale, prima di essere sconfitto da Novak Djokovic. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tennis, Flavio Cobolli all’esame di francese. Obiettivo seconda settimana a Parigi per il romano ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Tennis, Flavio Cobolli vince il Torneo di Acapulco: è top 15 ATPAltra giornata storica per l’Italia del Tennis con tre italiani in top 15 grazie alla vittoria in Messico di Flavio Cobolli, che conquista l’ATP 500... Flavio Cobolli decide di rinunciare a Bucarest: il tennista romano si preserva in vista di MontecarloC’è un momento, nella stagione di un tennista, in cui fermarsi diventa una scelta strategica più che una rinuncia. Flavio Cobolli saluta gli Internazionali d'Italia. Il tennista azzurro è stato sconfitto dall'argentino Thiago Augustin Tirante in due set con il punteggio di 6-3, 6-4 in un'ora e 18 minuti di gioco. Al prossimo turno Tirante se la vedrà con il russo Daniil Medvedev. x.com ATP 1000 Roma R3: Thiago Agustín Tirante batte [10] Flavio Cobolli, 6-3 6-4 reddit Disastro Cobolli ad Amburgo, preso a pallate da Buse: Flavio fuori da campione in carica, addio a 500 puntiDisastro Cobolli ad Amburgo, preso a pallate da Buse: Flavio fuori da campione in carica, addio a 500 punti. Primo set negativo, poi non riesce la rimonta. sport.virgilio.it Tennis, Flavio Cobolli all’esame di francese. Obiettivo seconda settimana a Parigi per il romanoLa stagione sul rosso sta per raggiungere il suo culmine. Manca meno di una settimana all’inizio del Roland Garros e c’è grande attesa per il tennis italiano, visto il dominio incontrastato degli ... oasport.it