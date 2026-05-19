Il tennis a Bibbiena si conferma protagonista di una stagione ricca di successi, con il club locale che si distingue a livello regionale e nazionale. La squadra della società si è guadagnata la promozione in serie C, segnando un passo importante nel percorso di crescita del movimento sportivo nel territorio casentinese. I risultati ottenuti testimoniano un andamento positivo nel corso dell’intera annata, consolidando la posizione delle protagoniste locali nel panorama tennistico.

BIBBIENA Il Tennis Bibbiena continua a vivere una stagione da protagonista e raccoglie nuovi risultati importanti che confermano la crescita del movimento sportivo casentinese. Sul fronte giovanile e in quello femminile arrivano infatti soddisfazioni di grande rilievo, frutto del lavoro svolto negli ultimi anni dalla società sia a livello tecnico che organizzativo. A prendersi la scena, questa volta, è soprattutto la squadra femminile, capace di conquistare la promozione in serie C con una giornata di anticipo. Un traguardo prestigioso arrivato al termine di un percorso brillante, caratterizzato da impegno, continuità di rendimento e grande spirito di gruppo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tennis: ecco tutte le protagoniste della società sempre al vertice. Bibbiena vola in serie C. Una stagione da ricordare

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