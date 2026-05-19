Telese sempre più entusiasmo per la candidatura a sindaco di Franco Bozzi

Da fremondoweb.com 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Telese cresce l’interesse per la candidatura a sindaco di Franco Bozzi, annunciata di recente. Il candidato ha dichiarato che la città necessita di un cambiamento e ha sottolineato l’importanza di un maggior ascolto delle esigenze dei cittadini. La sua proposta si concentra su interventi concreti e su un rapporto diretto con la comunità locale. La sua candidatura sta attirando l’attenzione di diversi gruppi politici e cittadini interessati a conoscere i piani per il futuro di Telese.

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Cresce in tutta la città l’entusiasmo attorno alla lista Appunti per Telese e alla candidatura di Franco Bozzi a sindaco di Telese Terme, in vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio. Tra i primi punti del programma c’è innanzitutto un nuovo metodo di governo fondato sull’ascolto vero e sulla partecipazione dei cittadini. La proposta di un Piano Strategico partecipato punta a coinvolgere associazioni, attività produttive, scuole e realtà sociali nelle scelte che riguardano il futuro di Telese, superando anni di distanza tra amministrazione e comunità. Altro punto centrale è la riqualificazione urbana della città: più manutenzione, più verde pubblico, maggiore attenzione ai quartieri, agli spazi pubblici, al decoro e alla qualità urbana. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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