Tegola Virtus alla vigilia di gara 2 | frattura per Alston Jr stagione finita Ma rientra Morgan
La Virtus Bologna si prepara per gara 2 dei playoff, ma la giornata è stata segnata da una brutta notizia: Derrick Alston Jr. ha subito una frattura che mette fine alla sua stagione. La squadra ha invece riavuto a disposizione Morgan, che era stato assente nelle ultime partite. La notizia della rottura di Alston Jr. arriva in un momento delicato, con i playoff ancora in corso e le possibilità di avanzare ancora da definire.
Una vigilia amara, di quelle che rischiano di scompaginare i piani proprio sul più bello. La Virtus Bologna si è risvegliata con la peggiore delle notizie possibili: i playoff di Derrick Alston Jr sono già arrivati al capolinea. Quello che nel finale della galoppata vincente di gara 1 contro. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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