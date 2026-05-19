TEDxCaorle 2026 | il tema è il Movimento appuntamento in piazza

Il prossimo evento TEDxCaorle è previsto per il 2026 e avrà come tema il Movimento. L’appuntamento si terrà in piazza, dopo che l’edizione precedente ha registrato il tutto esaurito in prevendita. L’organizzazione ha annunciato che la scelta di svolgere l’evento all’aperto nel centro del borgo mira a coinvolgere direttamente la comunità locale e a portare il dibattito culturale tra le strade e le piazze della cittadina. Restano da definire dettagli sui relatori e sul programma ufficiale.

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? Domande chiave Come cambierà l'evento dopo il sold out della scorsa edizione?. Cosa significa portare il dibattito culturale direttamente nelle piazze del borgo?. Chi gestisce concretamente questa evoluzione sociale nata dal basso?. Quali nuovi orizzonti aprirà il tema del Movimento per la comunità?.? In Breve Evento itinerante il 16 maggio nel centro storico con conclusione in Piazza Matteotti.. Incontro allo Stadio di Bibione il 5 giugno e al Parco Bissuola il 13 giugno.. Evento gratuito presso la Parrocchia Santa Maria della Pace previsto per il 21 maggio.. Organizzazione gestita da volontari locali dopo il sold out alla Cantina Ca' Corniani. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - TEDxCaorle 2026: il tema è il Movimento, appuntamento in piazza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento TEDxCaorle 2026: seconda edizione all'aperto davanti al Santuario della Madonnina dell'AngeloIl 25 luglio 2026 torna TEDxCaorle con la seconda edizione, dopo il debutto del dicembre scorso alla Cantina Ca' Corniani che andò sold out in meno... Leggi anche: RESIDANZA 2026: Doppio appuntamento al Ridotto del Mercadante e a Piazza Municipio