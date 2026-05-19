Teatro Marrucino selezione per un manutentore-magazziniere | pubblicato il bando

È stato pubblicato un bando di selezione da parte della Deputazione teatrale del Teatro Marrucino per l'assunzione di un manutentore-magazziniere a tempo determinato e part-time. La procedura prevede una valutazione dei titoli e un colloquio. La selezione riguarda una sola figura professionale e il contratto ha una durata limitata nel tempo. La comunicazione ufficiale è stata resa nota attraverso un avviso pubblico.

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