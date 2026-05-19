Teatro Libero La madonna della munnezza è il progetto vincitore del festival Presente Futuro 2026

Da palermotoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La compagnia napoletana Beat Teatro si è aggiudicata il premio principale alla ventunesima edizione del festival Presente Futuro, promosso dalla Fondazione Teatro Libero di Palermo e diretto da Luca Mazzone. La loro produzione intitolata “La madonna della munnezza” è risultata la migliore tra le proposte in gara, scegliendo tra diverse opere presentate da compagnie di teatro contemporaneo. La premiazione si è svolta durante l’evento, che ha visto la partecipazione di diverse realtà teatrali italiane.

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È “La madonna della munnezza” della compagnia Beat teatro di Napoli il progetto vincitore della ventesima edizione del festival Presente Futuro, organizzato e promosso dalla fondazione teatro Libero Palermo, sotto la curatela e la direzione di Luca Mazzone. Lo ha deciso la giuria tecnica di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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