Teatro Libero La madonna della munnezza è il progetto vincitore del festival Presente Futuro 2026

La compagnia napoletana Beat Teatro si è aggiudicata il premio principale alla ventunesima edizione del festival Presente Futuro, promosso dalla Fondazione Teatro Libero di Palermo e diretto da Luca Mazzone. La loro produzione intitolata “La madonna della munnezza” è risultata la migliore tra le proposte in gara, scegliendo tra diverse opere presentate da compagnie di teatro contemporaneo. La premiazione si è svolta durante l’evento, che ha visto la partecipazione di diverse realtà teatrali italiane.

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