A “ La Pennicanza “, il programma condotto da Rosario Fiorello su Rai Radio2, lo showman siciliano dà una notizia che gli addetti ai lavori e non solo aspettavano da settimane. “ Il MiC è pronto a salvare il Teatro delle Vittorie, set storico della Rai. Abbiamo spronato il ministro Giuli e lui. sta facendo effettivamente qualcosa, è incredibile”, ha detto Fiorello durante la puntata di oggi, 19 maggio. “Mi ha scritto ‘Siamo poveri, ma ce la mettiamo tutta e vediamo come va a finire’. Ringraziamo lui e tutti coloro che stanno lottando per la causa, anche Barbara Floridia della Commissione Vigilanza Rai, ce la stiamo mettendo tutta. Il Delle Vittorie rimarrà in Rai, magari diventerà un museo, ma questa è una notizia davvero bella “. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Teatro delle Vittorie, Fiorello: “MiC pronto a salvare la struttura, resterà della Rai”

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