Nel corso della recente stagione teatrale al Teatro degli Illuminati, sono stati registrati circa 3.000 spettatori. La programmazione comprendeva otto spettacoli principali e tre repliche, attirando un pubblico consistente. I numeri indicano un aumento rispetto alle stagioni precedenti, segnalando un interesse stabile o in crescita per gli eventi organizzati nel teatro. La stagione si è conclusa con una partecipazione complessiva che riflette un trend positivo per la frequentazione degli spettacoli nella struttura.

CITTÀ DI CASTELLO - Quasi 3mila spettatori complessivi hanno preso parte alla stagione del Teatro degli Illuminati composta da 8 spettacoli e tre repliche, "confermano la tendenza in crescita delle ultime stagioni. Siamo passati da circa 2mila spettatori della fase post Covid ai quasi 3mila attuali, una soglia limite per la capienza del nostro teatro", commenta l’assessore alla cultura Michela Botteghi nel tracciare un bilancio. L’ultimo spettacolo - sold out - era affidato al popolare attore e comico Luca Bizzari, protagonista di “Le nostre donne“, a cui hanno assistito 313 spettatori. "L’apprezzamento generale del pubblico è il frutto di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Teatro degli Illuminati. Quasi 3mila spettatori

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