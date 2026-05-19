Tasso al Nova il format di Giuseppe Conte | Strategia per rilanciare il turismo

Il tasso ha presentato al Nova un nuovo format ideato dall’ex presidente del Consiglio, dedicato alla promozione del turismo. Durante l’incontro, ha spiegato come sia fondamentale adottare una strategia condivisa per stimolare il settore nel Gargano e nella Capitanata. Questi territori, ricchi di risorse ambientali, culturali e spirituali, sono stati al centro di un incontro volto a definire le modalità di rilancio turistico. La proposta si inserisce in un piano più ampio di interventi per valorizzare le aree del Sud.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

“Il Gargano e la Capitanata rappresentano uno dei territori più ricchi di risorse ambientali, culturali e spirituali dell’intero Mezzogiorno. Nonostante questo patrimonio, la piena valorizzazione turistica dell’area è stata frenata da criticità note: infrastrutture insufficienti, mobilità interna complessa, frammentazione dell’offerta e carenza di servizi informativi adeguati” è l’incipit di Antonio Tasso (consigliere comunale di Manfredonia ed ex deputato, attualmente nel M5S) presente – in qualità di coordinatore del tavolo sul ‘Turismo’ - a "NOVA - Parola all'Italia", il format itinerante promosso dal Presidente Giuseppe Conte, aperto a chiunque, per costruire insieme ai cittadini il prossimo programma di governo della coalizione progressista, svoltosi alla Fiera di Foggia il 16 maggio scorso. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Tasso al Nova, il format di Giuseppe Conte: “Strategia per rilanciare il turismo” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Verso le elezioni, doppio impegno di Giuseppe Conte nel Ravennate: il presidente M5S presenta "Nova"Si accende la campagna elettorale mentre manca meno di un mese alle elezioni amministrative del 24-25 maggio che vedranno chiamati alle urne, nella... A Monteforte Irpino fa tappa "NOVA": il nuovo format firmato M5SSabato 16 maggio, a Monteforte Irpino (Avellino), si terrà l’appuntamento irpino di “NOVA – Parola all’Italia”, il percorso partecipativo promosso... M5S, apre Nova 2.0: il laboratorio di Giuseppe Conte per il programma del centrosinistra verso il 2027Il nome sembra uscito da un laboratorio astronomico. Una stella che esplode, cambia forma e diventa qualcosa di diverso. E in effetti è proprio questo l’obiettivo di Nova 2.0, ... ilmessaggero.it Conte a Nova apre al centro: Il programma sia chiaro ma non siamo settariA Roma e in altre cento città al via la kermesse del M5S per costruire un progetto di governo che porteremo come dote per il confronto con gli altri partiti ... repubblica.it