Tassa sugli extraprofitti dopo il caro bollette nello scontro con Eni ora il governo rischia un buco miliardario
Il governo aveva introdotto una tassa sugli extraprofitti delle compagnie energetiche, con l’obiettivo di far fronte ai rincari delle bollette e sostenere le famiglie. Tuttavia, questa misura sta portando a una complicazione legale con una delle principali aziende del settore, che ha deciso di opporsi. La disputa legale potrebbe portare a un contenzioso di proporzioni rilevanti, con il rischio di un danno economico per le casse pubbliche. La situazione si sta evolvendo in un contesto di tensione tra le parti coinvolte.
Quella che era nata come la mossa del governo per tassare i "super-guadagni" delle compagnie e aiutare le famiglie a pagare le bollette, oggi rischia di trasformarsi in un gigantesco boomerang per le casse dello Stato. La tormentata storia della tassa straordinaria sugli extraprofitti delle. 🔗 Leggi su Today.it
PATTO UE, IL NO AL RINVIO METTE LITALIA A RISCHIO | GIANFRANCO FABI
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