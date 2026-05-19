Tassa sugli extraprofitti dopo il caro bollette nello scontro con Eni ora il governo rischia un buco miliardario

Il governo aveva introdotto una tassa sugli extraprofitti delle compagnie energetiche, con l’obiettivo di far fronte ai rincari delle bollette e sostenere le famiglie. Tuttavia, questa misura sta portando a una complicazione legale con una delle principali aziende del settore, che ha deciso di opporsi. La disputa legale potrebbe portare a un contenzioso di proporzioni rilevanti, con il rischio di un danno economico per le casse pubbliche. La situazione si sta evolvendo in un contesto di tensione tra le parti coinvolte.

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