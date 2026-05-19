Tarquinia acque di balneazione promosse | 7 aree su 8 sono eccellenti

A Tarquinia, i controlli sulle acque di balneazione hanno portato a risultati positivi: sette delle otto aree sono state valutate come “eccellenti”, mentre nessuna ha ricevuto una classificazione “scarso”. La valutazione si basa sulle analisi condotte recentemente, che attestano la buona qualità delle acque in quasi tutta la zona costiera. La situazione si mantiene stabile rispetto alle verifiche precedenti, senza variazioni significative nelle classificazioni attribuite alle aree di balneazione.

Tarquinia, 19 maggio 2026 – Sette aree di balneazione su otto classificate come “eccellenti” e nessun tratto indicato come “scarso”. È il dato principale che emerge per Tarquinia dalla relazione annuale di Arpa Lazio sulla balneazione 2025, aggiornata ad aprile 2026, con la classificazione delle acque valida per la stagione 2026. Il documento, redatto dal Dipartimento stato dell’ambiente – Servizio monitoraggio risorse idriche, illustra gli esiti delle attività di sopralluogo, campionamento e analisi svolte durante la stagione balneare. Il monitoraggio è stato effettuato ai sensi del decreto legislativo 1162008, del decreto interministeriale del 30 marzo 2010 e della delibera della Giunta regionale del Lazio del 15 aprile 2025. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Arpac: le acque di balneazione di Vietri sul Mare e di Cetara sono “Eccellenti”“Eccellente”, la qualità delle acque di balneazione di Vietri sul Mare e di Cetara, sulla base dei controlli effettuati dall'Agenzia Regionale per la...

Mare a Napoli, migliorano le acque di balneazione: 2 tratti classificati “eccellenti”Migliora la qualità delle acque di balneazione a Napoli: Donn’Anna e Nazario Sauro passano a “eccellenti”, migliora anche il tratto di via Parthenope.

Tarquinia, acque di balneazione promosse: 7 aree su 8 sono eccellentiOltre 14,9 chilometri di costa monitorati, otto aree di balneazione e nessuna classificata come scarsa. I dati di Arpa Lazio ... ilfaroonline.it

Tarquinia, mare da record: il punto sul depuratore dopo il vertice tecnico-istituzionaleIl sindaco Sposetti, la Provincia e i vertici del Gestore scendono in campo per verificare gli impianti di ammodernamento. I dati Arpa 2026 premiano il litorale viterbese: acque eccellenti a Tarquinia ... civonline.it