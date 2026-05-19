Ottanta studenti si stanno preparando a partire per programmi di scambio e studi in Europa, coinvolgendo sia un percorso di esami Cambridge sia esperienze Erasmus. Tra loro, 31 ragazzi provenienti da Polonia e Germania sono attesi in Tuscia, mentre altri sono impegnati nelle sessioni di esami internazionali. La mobilità studentesca rappresenta un’occasione per approfondire le competenze linguistiche e culturali, con un’attenzione particolare alle modalità di preparazione e alle provenienze geografiche dei partecipanti.

? Domande chiave Come hanno fatto 80 studenti a prepararsi per gli esami Cambridge?. Chi sono i 31 ragazzi arrivati in Tuscia da Polonia e Germania?. Come si sono organizzate le famiglie per accogliere gli studenti stranieri?. Dove verranno pubblicati i racconti dei ragazzi sul progetto Erasmus?.? In Breve 31 studenti polacchi, tedeschi e cechi hanno visitato Tarquinia nella seconda metà di aprile.. 11 studenti dell'istituto hanno effettuato un viaggio di studio in Repubblica Ceca.. Le esperienze saranno raccolte nel podcast European Connections sulla piattaforma Spreaker.. L'istituto collabora con scuole partner in Spagna, Portogallo, Germania, Polonia e Ceca. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tarquinia: 80 studenti verso l’Europa tra Cambridge e scambi Erasmus

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