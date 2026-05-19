Tarozzi il re delle fughe al Giro Il faentino sempre all’attacco

Manuele Tarozzi, ciclista del team faentino, si distingue come protagonista di numerose fughe durante il Giro d’Italia. Dopo aver affrontato con fatica l’ascesa di Corno alle Scale, il corridore si trova ora in una giornata di riposo, condividendo momenti di pausa con i compagni di squadra. La sua presenza nelle fughe e la partecipazione alle tappe di montagna hanno attirato l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori, mentre il team si prepara alla prossima sfida.

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