Tarozzi il re delle fughe al Giro Il faentino sempre all’attacco
Manuele Tarozzi, ciclista del team faentino, si distingue come protagonista di numerose fughe durante il Giro d’Italia. Dopo aver affrontato con fatica l’ascesa di Corno alle Scale, il corridore si trova ora in una giornata di riposo, condividendo momenti di pausa con i compagni di squadra. La sua presenza nelle fughe e la partecipazione alle tappe di montagna hanno attirato l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori, mentre il team si prepara alla prossima sfida.
Dopo la complicata ascesa, partita dalle strade di casa, a Corno alle Scale, il ciclista faentino Manuele Tarozzi gode del giorno di meritato riposo assieme al resto della comitiva in rosa. Il ciclista manfredo della Bardiani CSF 7 Saber è uno dei grandi animatori di questa prima settimana al Giro d’Italia, con tante fughe che lo hanno messo al centro dell’attenzione, anche se non è mai riuscito a portarle sino in fondo, anche se in un’occasione è arrivato a 400 metri dalla grandissima impresa. Infatti nella terza tappa del Giro, la Plovdiv-Safia, in Bulgaria, è stato ripreso dopo 175 chilometri di fuga, in una tappa di poco più lunga, ma le squadre dei velocisti negli ultimi chilometri hanno tenuto un passo impossibile da contenere – oltre 70 chilometri all’ora – per un piccolo gruppetto, stremato dalla lunga fuga solitaria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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