I Tappeti di Segatura verranno dedicati alla luce: un universo nel buio delle guerre. Il 7 giugno prossimo in occasione del Corpus Domini il tema scelto tocca un nervo scoperto dell’attuale società. L’incertezza del domani, la sopraffazione dei potenti sui più deboli, le guerre continue, tutto ciò ci parla di un’oscurità che avanza e che impedisce di scorgere un futuro sereno e luminoso. I gruppi presenteranno stasera alle 21 al cinema Borsalino i loro bozzetti: la Porta Nuova con O homines mis?ri et stulti con cui il gruppo focalizza la sua attenzione su come l’uomo sta maltrattando il nostro pianeta. Il gruppo Archeologico "La vite, i tralci, il mito" con il tema della vite, rappresentando alcune scene del mito di Dioniso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tappeti di segatura. Presentazione dei bozzetti. La luce batte le tenebre

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