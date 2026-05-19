Tamponamento sulla statale | scontro tra auto e furgoncino traffico in tilt

Questa mattina intorno alle nove sulla statale che collega Brindisi a Taranto si è verificato un tamponamento che ha coinvolto almeno tre veicoli, tra cui un’auto e un furgoncino. Il sinistro ha causato disagi alla viabilità, con lunghe code e rallentamenti nel traffico. La strada, molto frequentata, si trova a poche ore da un altro incidente avvenuto ieri, che aveva già creato congestione nella zona. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine.

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