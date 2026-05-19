Talon di Pollein | un anno di nuova cucina tra tradizione e ricerca

Dopo un anno dalla riorganizzazione, il ristorante Talon di Pollein presenta un menu che combina elementi della tradizione culinaria locale con tecniche innovative. La chef, che ha maturato un’esperienza all’estero, ha introdotto piatti ispirati alle sue esperienze internazionali, mantenendo alcune ricette storiche del locale. La gestione è passata da un modello precedente a una nuova conduzione, con modifiche nel servizio e nelle proposte gastronomiche. La cucina si evolve mantenendo un legame con le radici, ma integrando nuovi approcci.

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