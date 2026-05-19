Talon di Pollein | un anno di nuova cucina tra tradizione e ricerca
Dopo un anno dalla riorganizzazione, il ristorante Talon di Pollein presenta un menu che combina elementi della tradizione culinaria locale con tecniche innovative. La chef, che ha maturato un’esperienza all’estero, ha introdotto piatti ispirati alle sue esperienze internazionali, mantenendo alcune ricette storiche del locale. La gestione è passata da un modello precedente a una nuova conduzione, con modifiche nel servizio e nelle proposte gastronomiche. La cucina si evolve mantenendo un legame con le radici, ma integrando nuovi approcci.
?? Punti chiave Come ha trasformato l'esperienza internazionale della chef il menù storico? Cosa è cambiato nel Talon dopo dodici mesi di nuova gestione? Perché la proposta gastronomica si è evoluta oltre la semplice pizzeria? Quali sfide deve affrontare il locale per mantenere la sua identità??? In Breve Attività storica fondata nel 1976 precedentemente gestita dalla famiglia di Bebe. Chef Amal El-Ach-hab vanta esperienze professionali in Francia, Germania e Piemonte. Offerta ampliata con m . 🔗 Leggi su Ameve.eu
Sullo stesso argomento
“La Chimica in Cucina, tra scienza e tradizione”: l'incontro nell’Aula A “Nasini” del Dipartimento di Scienze ChimicheDa sempre il mondo vegetale rappresenta una risorsa fondamentale per le comunità contadine: tra carestie e rari periodi di abbondanza, la necessità...
Quando la farina diventa racconto: il 2026 di Polselli tra tradizione e ricercaAd attraversare il 2026 di Polselli vi sono fiere, laboratori, viaggi e incontri internazionali: un universo di cultura della farina, costruito con...