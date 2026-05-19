Svolta sul caso di Pamela Genini? Individuate aree dove potrebbe essere la testa
I carabinieri del comando provinciale di Bergamo hanno identificato alcune aree rurali che potrebbero essere legate al caso di Pamela Genini. Le forze dell'ordine stanno analizzando i luoghi come parte delle indagini in corso. Non sono stati ancora resi noti dettagli specifici su eventuali scoperte o collegamenti con altre zone. La ricerca si concentra su queste aree per verificare eventuali elementi utili all'indagine. La procura ha avviato verifiche approfondite sulla base delle informazioni raccolte.
Sono state individuate dai carabinieri del comando provinciale di Bergamo alcune aree rurali in cui potrebbe trovarsi la testa di Pamela Genini, la 29enne uccisa lo scorso 15 ottobre a Milano dall'ex fidanzato Gianluca Soncin e poi seppellita nel cimitero del suo paese natale, Strozza, nella Bergamasca, dove qualcuno ha profanato la salma. Per il vilipendio del cadavere è indagato dalla Procura di Bergamo l'amico di Genini, Francesco Dolci. Oggi la svolta nelle indagini dei carabinieri, che in una nota comunicano di aver dato esecuzione a un decreto di perquisizione emesso dalla Procura. L'attività - viene spiegato - è "finalizzata alla ricerca della parte della salma ad oggi non rinvenuta e interesserà alcune aree rurali preventivamente individuate sulla base delle risultanze investigative sinora acquisite". 🔗 Leggi su Iltempo.it
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Svolta nel caso della profanazione della tomba di Pamela Genini, uccisa a ottobre con 76 coltellate. L'ex fidanzato Francesco Dolci è stato iscritto nel registro degli indagati per vilipendio di cadavere e ha subito perquisizioni. Segui LaPresse.it #PamelaGenini x.com
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