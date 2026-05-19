Svolta a Trento | il Senato approva il nuovo istituto di scienze sociali

A Trento, il Senato ha approvato un nuovo istituto di scienze sociali, segnando una modifica nei percorsi di studio. La decisione riguarda due indirizzi di specializzazione, con differenze tra ricerca e lavoro. Le nuove norme incidono sui programmi e sugli sbocchi professionali di questi corsi. La riforma mira a strutturare in modo più chiaro i percorsi accademici e le opportunità future degli studenti. La decisione è stata presa in ambito universitario e legislativo.

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