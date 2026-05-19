Svolta a Trento | il Senato approva il nuovo istituto di scienze sociali

Da ameve.eu 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Trento, il Senato ha approvato un nuovo istituto di scienze sociali, segnando una modifica nei percorsi di studio. La decisione riguarda due indirizzi di specializzazione, con differenze tra ricerca e lavoro. Le nuove norme incidono sui programmi e sugli sbocchi professionali di questi corsi. La riforma mira a strutturare in modo più chiaro i percorsi accademici e le opportunità future degli studenti. La decisione è stata presa in ambito universitario e legislativo.

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? Domande chiave Come cambieranno i percorsi di studio tra ricerca e lavoro?. Quali sono le differenze tra i due indirizzi di specializzazione?. Chi ha guidato il percorso politico per ottenere questo risultato?. Perché il sostegno del ministro ha scatenato le critiche dell'opposizione?.? In Breve Percorso di quattro anni con due bienni e due indirizzi specialistici.. Indirizzo ricerca prevede venti corsi annuali e tre seminari di laboratorio.. Indirizzo professionale offre nove corsi annuali e quattro seminari di laboratorio.. Sostegno del ministro Gui e del senatore Benad al progetto trentino.. Il Senato della ha approvato ieri il disegno di legge n. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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