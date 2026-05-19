Svitolina regina a Roma | trionfo epico dopo aver battuto le top 3

A Roma, la tennista ha conquistato il titolo dopo aver vinto contro le prime tre teste di serie del torneo. Durante la finale contro Rybakina, ha salvato 16 palle break, mantenendo la concentrazione nei momenti cruciali. La sua vittoria contro Swiatek, favorita dai bookmaker, ha sorpreso molti, evidenziando una reazione decisiva nel secondo set. La giocatrice ha dimostrato una grande determinazione, riuscendo a ribaltare le previsioni e a conquistare il trofeo.

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? Punti chiave Come ha fatto a salvare 16 palle break contro Rybakina?. Perché i bookmaker sottovalutavano la reazione di Svitolina contro Swiatek?. Cosa ha cambiato nella sua preparazione fisica dopo la maternità?. In che modo la gestione della pressione ha ribaltato il tabellone?.? In Breve Svitolina ha battuto Rybakina per 2-6 6-4 6-4 salvando 16 palle break.. L'ucraina ha superato Swiatek in semifinale dopo aver perso il secondo set 6-2.. Il terzo titolo romano arriva dopo i trofei vinti nel 2017 e 2018.. La vittoria avviene dopo il successo di Marta Kostyuk nel torneo di Madrid.. Elina Svitolina conquista il WTA 1000 di Roma battendo Rybakina, Swiatek e Gauff dopo un percorso faticoso che ha segnato il suo terzo titolo nella capitale italiana. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Svitolina regina a Roma: trionfo epico dopo aver battuto le top 3 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Internazionali BNL d'Italia 2026, Svitolina batte Gauff e torna regina di Roma Internazionali d'Italia: Svitolina regina di Roma, Gauff perde la sua seconda finaleAGI - Otto anni dopo, a 31 anni, la tennista ucraina Elina Svitolina sui laure campionessa degli Internazionali d'Italia. Elina #Svitolina nuova regina di #Roma #ibi26 #internazionaliditalia #roma x.com Svitolina rovescia un momento cruciale con una difesa straordinaria nei minuti finali di Roma reddit Svitolina regina di Roma: batte Gauff e conquista il terzo titolo agli Internazionali d’ItaliaFRANCESCO LOIACONO - Elina Svitolina si conferma protagonista assoluta sulla terra rossa del Foro Italico e conquista gli Internazionali d’Italia 2026, superando in finale Coco Gauff con il punteggio ... giornaledipuglia.com WTA Roma: Svitolina torna regina otto anni dopo. Gauff si arrende ancora a un passo dal traguardoElina Svitolina centra il terzo titolo a Roma, il 20esimo della carriera, superando Coco Gauff, che rimanda ancora la vittoria al Foro Italico. L’ucraina è adesso al n. 3 della Race ... ubitennis.com