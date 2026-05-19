Suzuki Vitara vs Dacia Bigster 2026 | chi vince a 27.000€?

Due SUV di segmento medio, Dacia Bigster e Suzuki Vitara, si contendono il mercato nella fascia di prezzo tra 25.000 e 32.000 euro. La Bigster ha un prezzo di partenza di circa 24.000 euro, mentre la Vitara si colloca in una forbice simile. Entrambi i modelli sono stati presentati nel 2026 e sono confrontati sulla base delle caratteristiche tecniche e del prezzo di listino. La sfida si concentra sulla versione che si avvicina ai 27.000 euro.

Dacia Bigster e Suzuki Vitara sono due SUV che si guardano in cagnesco nella fascia 25-32.000 €. Il Bigster parte da 24.800 € ed è un SUV-C familiare lungo 4,57 m; la Vitara parte da 27.450 € ed è un SUV-B compatto da 4,19 m. Cugini di prezzo, non di dimensioni. La domanda vera è: chi conviene a chi? Ne parliamo a confronto, con il listino ufficiale di entrambe e una piccola sorpresa sulla trazione integrale. Prezzi a confronto (maggio 2026). Allestimento Suzuki Vitara Dacia Bigster Entry 2WD 27.450 € (Cool+ 1.4 MHEV) 24.800 € (Essential Hybrid-G 140) Mid 2WD 28.950 € (Top 1.4 MHEV) 26.650 € (Expression Hybrid-G 140) Mid 2WD automatica 31.950 € (Starview AT) 27. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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