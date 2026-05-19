Lars Eidinger ha avuto modo di anticipare qualche dettaglio sul villain di Man of Tomorrow, le cui riprese sono attualmente in corso e che arriverà al cinema l'anno prossimo Con così tanti grandi nomi che, secondo le indiscrezioni, erano in lizza per interpretare Brainiac in Man of Tomorrow, i fan della DC sono rimasti sorpresi quando l'attore tedesco Lars Eidinger è stato scelto per interpretare l'iconico cattivo. Tuttavia, si tratta di un talento di grande carisma, e le scelte di casting inaspettate di James Gunn hanno sempre dato i loro frutti. Basta pensare a Chris Pratt nei panni di Star-Lord per averne la prova. Brainiac è l'incarnazione di Satana Non abbiamo ancora visto nessun immagine di Brainiac, ma sembra che il cattivo sarà davvero malvagio, il che aiuta a . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Superman 2, nuovi dettagli su Brainiac: "È l'incarnazione di Satana"

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