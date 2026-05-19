SAN MARCO IN LAMIS - Festa grande in provincia di Foggia grazie al SuperEnalotto. Nell'estrazione di sabato 16 maggio, un fortunato giocatore di San Marco in Lamis ha sfiorato il bottino milionario, centrando un "5" da ben 73.018,18 euro. La giocata vincente, riporta Agipronews, è stata convalidata presso l’esercizio di Giovanna Leggieri, situato in Via Roma 2628. Nel frattempo, cresce l'attesa per il "6" dei sogni, che manca all'appello dal 22 maggio 2025 (quando a Desenzano del Garda furono vinti 35,4 milioni). Per la prossima estrazione di martedì 19 maggio, il Jackpot in palio ha raggiunto la cifra da capogiro di 166,5 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - SuperEnalotto, sfiorato il Jackpot a San Marco in Lamis, vinti oltre 73mila euro

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SuperEnalotto - Estrazione e risultati 23/01/2026

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