SuperEnalotto | il jackpot vola a 166,5 milioni nessuno indovina

Il jackpot del SuperEnalotto ha raggiunto i 166,5 milioni di euro dopo che nessuno ha centrato il primo premio nell’ultimo concorso. Sono stati registrati numeri estratti senza vincitori, portando il montepremi a livelli record. Con questa cifra elevata, si registra un aumento della partecipazione, anche se non ci sono ancora indicazioni ufficiali su eventuali modifiche alle strategie di gioco. La somma in palio continua a crescere con le estrazioni successive, attirando l’attenzione di molti scommettitori.

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? Domande chiave Quanto salirà ancora il montepremi dopo questo nuovo mancato colpo?. Come cambiano le strategie di gioco con un premio così alto?. Chi può ricevere i premi minori nonostante l'assenza della sestina?. Dove trovare i numeri vincenti per verificare le giocate del Lotto?.? In Breve Estrazione del 19 maggio 2026: Jolly numero 8 e Superstar numero 36.. Tre vincitori da 73mila euro hanno centrato il 5 il 16 maggio.. Giocata minima di 1,5 euro include l'opzione Superstar da 0,50 centesimi.. Supporto per il gioco responsabile disponibile al numero verde 800 558 822.. Il jackpot del SuperEnalotto ha raggiunto la cifra record di 166,5 milioni di euro durante l’estrazione di martedì 19 maggio 2026, dopo che nessun giocatore è riuscito a indovinare la sestina o la combinazione da cinque numeri con il Jolly. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - SuperEnalotto: il jackpot vola a 166,5 milioni, nessuno indovina ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento SuperEnalotto: jackpot a 166,5 milioni dopo l’estrazione del sabato? Punti chiave Quali numeri sono stati estratti per il jackpot da 166 milioni? Quanto si vince con tre numeri indovinati nell'ultima estrazione? Come... Superenalotto: nessun 6, nè 5+1. Solo tre 5. Prossimo jackpot 166 milioni e 500mila euroROMA – Nessun ‘6’ né ‘5+1’ al concorso Superenalotto- SuperStar numero 79 di oggi, 16 gennaio 2026. SuperEnalotto in Sicilia: sfiorato il 6 ad Agrigento: Colpo al SuperEnalotto in Sicilia: a Campobello di Licata vinto un 5 da oltre 24mila euro. Il jackpot mondiale vola a 152,6 milioni L'articolo… dlvr.it/TS72rB #Sicilia #AgipronewsSicilia #estrazioneSuperEnalot x.com Sisal, SuperEnalotto: tre vincite con punti 5 in Italia, il jackpot vola a 155 milioniComplessivamente, il concorso ha distribuito oltre 353 mila vincite, confermando la grande partecipazione degli italiani al gioco ... affaritaliani.it Superenalotto, nessun 6 né 5+1: jackpot vola a 165,5 milioni di euroRoma – Nessun 6 né 5+1 centrati nel concorso del SuperEnalotto di oggi, ma il jackpot continua a crescere e per la prossima estrazione metterà in palio ... cronachedellacampania.it