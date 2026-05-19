Supercoppa rischio per il Napoli | il nuovo regolamento esclude i campioni?

Nella prossima edizione della Supercoppa, un nuovo regolamento potrebbe influenzare la partecipazione del Napoli, che attualmente è uno dei campioni in carica. Se la modifica venisse adottata, si potrebbe escludere la squadra vincitrice dello scudetto dall’accesso automatico alla finale. In tal caso, si tornerebbe alla formula classica, e le squadre che si sfiderebbero per il titolo sarebbero quelle vincitrici di coppa e di campionato, con eventuali variazioni rispetto alle qualificazioni attuali.

? Punti chiave Come cambierebbe la partecipazione del Napoli con il nuovo regolamento?. Quali squadre giocherebbero la finale se tornasse la formula classica?. Perché il secondo posto in classifica potrebbe non bastare agli azzurri?. Chi deciderà l'approvazione definitiva del nuovo formato della Federazione?.? In Breve Passaggio dal modello final four alla sfida singola tra campione e vincitore Coppa Italia.. Possibile esclusione del Napoli dalla competizione nel 2026 nonostante il secondo posto.. Scenario prevede scontro diretto tra Inter e Lazio per il trofeo nazionale.. Rischio paradosso sportivo per gli azzurri legato all'andamento dell'ultimo turno del campionato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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