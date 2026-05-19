Durante il weekend di Most, in Repubblica Ceca, si è verificato un grave incidente nel paddock della Superbike che ha coinvolto il pilota italiano della BMW. Petrucci è rimasto coinvolto in un impatto violento durante l’ultimo appuntamento del Mondiale 2026. Le condizioni del pilota sono attualmente in fase di valutazione, anche se non sono stati forniti dettagli specifici sulle sue condizioni di salute. L’incidente ha suscitato grande attenzione tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

Un duro colpo nel paddock della Superbike e a farne le spese è stato Danilo Petrucci. Il pilota italiano è rimasto coinvolto in un violento incidente durante il weekend di Most, in Cechia, teatro dell’ ultimo appuntamento del Mondiale 2026. Una caduta pesante che ha immediatamente fatto temere conseguenze importanti e che ha costretto il ternano a interrompere anzitempo il fine settimana ceco. Petrucci si presentava a Most dopo aver già convissuto con i postumi dell’incidente rimediato in Ungheria, dove era stato costretto a saltare gara-2 in seguito al contatto con Bahattin Sofuoglu. Nonostante la forte contusione riportata all’anca sinistra, il centauro della BMW era riuscito a recuperare in extremis per tornare regolarmente in pista nel round successivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Superbike, brutto incidente per Danilo Petrucci a Most: come sta il pilota italiano della BMW

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