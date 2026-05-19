Suono e scena | drammaturgie musicali nel teatro contemporaneo | corso di formazione al Teatro Atlante
Aperte le candidature per partecipare al percorso di formazione teatrale "Suono e scena: drammaturgie musicali nel teatro contemporaneo", un laboratorio dedicato all’esplorazione del rapporto tra musica, voce e spazio scenico nella creazione performativa contemporanea.Il percorso si rivolge ad. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Incontri di Musica e Filosofia (1) Opera e teatro in dialogo. Sul tema dell'appropriazione culturale
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