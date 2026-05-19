Summer Camp Umma 2026 pronti a partire

Sono pronti a partire i Summer Camp Umma 2026, giunti alla loro quarta edizione. Dopo il successo delle precedenti edizioni, queste attività estive sono state organizzate di nuovo, coinvolgendo bambini e ragazzi in diverse attività all'aperto e laboratori creativi. L'evento si svolgerà durante i mesi estivi e sarà suddiviso in vari appuntamenti distribuiti nel territorio. Le iscrizioni sono state aperte e si prevede un’ampia partecipazione da parte delle famiglie interessate.

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Tornano dopo il grande successo degli scorsi anni 'Umma Summer Camp 2026' giunto alla sua quarta edizione. Come ogni nuova stagione NON il solito campo solare ma un Camp esclusivo e formativo che lo rende particolare. Attività Ludico motoria e sportiva attraverso il Minibasket, due uscite. 🔗 Leggi su Pisatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Soldats français en Afghanistan : sont-ils morts pour rien Sullo stesso argomento Your Energy Volley Summer Camp: quattro i Camp estivi in programmaGas Sales Bluenergy Volley Piacenza presenta per l’estate 2026 i suoi Your Energy Volley Summer Camp, quattro entusiasmanti Camp estivi: due al...