Sullo scooter con 11 kg di cocaina nello zaino | bloccato dopo la fuga

Un uomo a bordo di uno scooter ha tentato di scappare quando è stato fermato dai carabinieri, che avevano dato l’alt. Dopo aver messo in moto la fuga, l’uomo ha lasciato lo scooter e si è allontanato a piedi, lasciando nello zaino 11,68 chili di cocaina nascosta. La sostanza stupefacente è stata recuperata dai militari durante le operazioni successive. L’indagine prosegue per identificare il responsabile e verificare eventuali collegamenti con altre attività illecite.

Non si è fermato all'alt dei carabinieri ed è scappato in scooter, con uno zaino in cui erano nascosti 11,68 chili di cocaina. È successo a Torre Annunziata, dove i militari della compagnia locale hanno arrestato un 35enne casertano, già noto alle forze dell'ordine.I carabinieri erano impegnati. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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