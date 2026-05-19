sul mercato non decollano centro e zone alluvionate

Negli ultimi dodici mesi, sul mercato immobiliare locale, sono state completate solo cinque transazioni nelle aree alluvionate e nei centri urbani. I dati raccolti dall’ufficio Fimaa Confcommercio di Forlì-Cesena evidenziano una scarsa attività di compravendite in queste zone, con un numero di operazioni che si mantiene molto basso rispetto ad altre aree della regione. La situazione si presenta stabile, senza segnali di un aumento delle vendite o di un interesse crescente da parte degli acquirenti.

I dati elaborati dall’ufficio Fimaa Confcommercio Forlì-Cesena indicano che nell’ultimo anno sono state concluse 5.056 compravendite di immobili in provincia di Forlì-Cesena, con un incremento dell’8% sul 2024. Si tratta – secondo gli esperti di Fimaa (Federazione italiana mediatori agenti d’affari di Forlì-Cesena) – della progressione più significativa degli ultimi anni. Il recupero appare evidente soprattutto a Forlì che, dopo due anni consecutivi di contrazione, registra una ripartenza. Nel 2025 le transazioni a Forlì raggiungono quota 1.593, con un aumento del 10,2% rispetto all’anno precedente. Un risultato che riporta Forlì su livelli di attività più vicini a quelli del 2021-2022 e segnala un ritrovato interesse per il mercato urbano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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