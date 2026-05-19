Sudtirol vs Bari ritorno finale playout Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Da sport.periodicodaily.com 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella finale di ritorno dei playout di Serie B 20252026, si affrontano il Sudtirol e il Bari. La sfida si svolge dopo che l’andata si è conclusa senza reti. Con il pareggio, gli altoatesini hanno la possibilità di vincere o pareggiare con un risultato a loro favore per evitare la retrocessione. La partita si gioca in casa del Sudtirol, con le squadre pronte a contendersi la permanenza nel campionato. La gara sarà trasmessa in diretta su alcuni canali sportivi e su piattaforme online.

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Gara valida per la finale di ritorno playout Serie B 20252026. Dopo il pareggio a reti bianche dell’andata, gli altoatesini hanno a disposizione due risultati su tre per condannare i pugliesi alla retrocessione. Sudtirol vs Bari si giocherà venerdì 22 maggio 2026 presso lo stadio Druso SUDTIROL VS BARI: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli altoatesini hanno chiuso la stagione regolare con un punto di vantaggio sul Bari, e in virtù di ciò, in seguito al pareggio a reti bianche dell’andata, basterà anche un pari per restare in B. La squadra di Castori è infatti riuscita ad uscire indenne dalla trasferta pugliese nonostante la spinta del pubblico di casa. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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