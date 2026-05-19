Sudtirol vs Bari ritorno finale playout Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Nella finale di ritorno dei playout di Serie B 20252026, si affrontano il Sudtirol e il Bari. La sfida si svolge dopo che l’andata si è conclusa senza reti. Con il pareggio, gli altoatesini hanno la possibilità di vincere o pareggiare con un risultato a loro favore per evitare la retrocessione. La partita si gioca in casa del Sudtirol, con le squadre pronte a contendersi la permanenza nel campionato. La gara sarà trasmessa in diretta su alcuni canali sportivi e su piattaforme online.

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