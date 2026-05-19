Sudtirol vs Bari ritorno finale playout Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Nella finale di ritorno dei playout di Serie B 20252026, si affrontano il Sudtirol e il Bari. La sfida si svolge dopo che l’andata si è conclusa senza reti. Con il pareggio, gli altoatesini hanno la possibilità di vincere o pareggiare con un risultato a loro favore per evitare la retrocessione. La partita si gioca in casa del Sudtirol, con le squadre pronte a contendersi la permanenza nel campionato. La gara sarà trasmessa in diretta su alcuni canali sportivi e su piattaforme online.
Gara valida per la finale di ritorno playout Serie B 20252026. Dopo il pareggio a reti bianche dell’andata, gli altoatesini hanno a disposizione due risultati su tre per condannare i pugliesi alla retrocessione. Sudtirol vs Bari si giocherà venerdì 22 maggio 2026 presso lo stadio Druso SUDTIROL VS BARI: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli altoatesini hanno chiuso la stagione regolare con un punto di vantaggio sul Bari, e in virtù di ciò, in seguito al pareggio a reti bianche dell’andata, basterà anche un pari per restare in B. La squadra di Castori è infatti riuscita ad uscire indenne dalla trasferta pugliese nonostante la spinta del pubblico di casa. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
IL PESCARA CALCIO RETROCEDE IN SERIE C GUERRIGLIA NEL POST GARA
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Bari vs Sudtirol, andata finale playout Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla
Leggi anche: Reggiana vs Sudtirol, ventottesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla
Novanta minuti per restare in Serie B. Il Bari si gioca tutto al Druso di Bolzano contro il Sudtirol nella sfida ritorno dei playout. Venerdì 22 maggio a partire dalle 19.45 torna Eccheccalcio TRM Network seguirà in diretta una serata decisiva per il futuro dei bi facebook
Verdict de la J38 de Série B ? Venezia & Frosinone ? Monza, Palermo, Catanzaro, Modena, Juve Stabia, Avellino ? Bari vs SudTirol ? Reggiana, Pescara, Spezia x.com
Bari-Sudtirol in TV, dove vedere il playout di Serie B in diretta e streaming: orario e formazioniBari-Sudtirol è la partita di andata dei playout di Serie B, si gioca alle 20 al San Nicola. Diretta Tv e streaming su DAZN. Cosa dice il regolamento sugli spareggi per non retrocedere in Serie C. Le ... fanpage.it
Sudtirol and former Bari player Andrea Masiello retires from professional football ahead of the playout against Bari reddit
Bari-Sudtirol 0-0: altoatesini con due risultati su tre nel ritornoDiretta di Bari-Sudtirol del 15 maggio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita dei playout di Serie B ... calciomagazine.net