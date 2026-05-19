Sub morti alle Maldive rientrata in Italia la salma di Gianluca Benedetti | I corpi erano insieme nella grotta

Da fanpage.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi in Italia è arrivata la salma di un italiano deceduto durante un’immersione in una grotta alle Maldive. La vittima si chiamava Gianluca Benedetti e faceva parte di un gruppo di cinque connazionali che avevano perso la vita in quell’incidente. Le autorità locali hanno riferito che i corpi si trovavano insieme all’interno della grotta al momento del ritrovamento. La notizia ha suscitato attenzione nel Paese, dove si attendono ulteriori sviluppi sulle indagini e sulle circostanze dell’accaduto.

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È arrivata oggi in Italia la salma di Gianluca Benedetti, uno dei cinque italiani morti durante un'immersione in una grotta alle Maldive. Nei prossimi giorni verrà eseguita l'autopsia. Intanto, due corpi sono stati recuperati dalla grotta della tragedia: si tratta di Federico Gualtieri e di Monica Montefalcone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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