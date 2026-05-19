Sub morti alle Maldive rientrata in Italia la salma di Gianluca Benedetti | I corpi erano insieme nella grotta

Oggi in Italia è arrivata la salma di un italiano deceduto durante un’immersione in una grotta alle Maldive. La vittima si chiamava Gianluca Benedetti e faceva parte di un gruppo di cinque connazionali che avevano perso la vita in quell’incidente. Le autorità locali hanno riferito che i corpi si trovavano insieme all’interno della grotta al momento del ritrovamento. La notizia ha suscitato attenzione nel Paese, dove si attendono ulteriori sviluppi sulle indagini e sulle circostanze dell’accaduto.

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