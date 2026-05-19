Sub morti alle Maldive rientra in Italia la salma di Gianluca Benedetti
Oggi all’aeroporto di Milano Malpensa è arrivata la salma di Gianluca Benedetti, uno dei cinque italiani deceduti durante un’immersione subacquea alle Maldive. La sua morte si aggiunge a quella di altre quattro persone coinvolte nell’incidente avvenuto in un atollo dell’Oceano Indiano. Le autorità locali stanno esaminando le cause dell’incidente, mentre le famiglie delle vittime stanno ricevendo supporto. La notizia ha suscitato attenzione nel settore delle immersioni e tra i familiari delle vittime.
È arrivata oggi all’aeroporto di Milano Malpensa la salma di Gianluca Benedetti, uno dei cinque italiani morti durante una tragica immersione subacquea alle Maldive. Il corpo dell’istruttore e capobarca, primo a essere recuperato dopo l’incidente avvenuto nell’atollo di Vaavu, è ora a disposizione della magistratura italiana. Nei prossimi giorni sarà eseguita l’autopsia, fondamentale per chiarire le cause del decesso e ricostruire con precisione quanto accaduto durante l’escursione subacquea. L’inchiesta procede su più fronti. Oltre agli investigatori maldiviani, anche la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Gli accertamenti puntano a verificare le autorizzazioni necessarie per effettuare immersioni a profondità superiori ai 50 metri, oltre alle eventuali responsabilità legate all’organizzazione della spedizione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Sullo stesso argomento
Sub morti alle Maldive, rientrata in Italia la salma di Gianluca Benedetti: “I corpi erano insieme nella grotta”È arrivata oggi in Italia la salma di Gianluca Benedetti, uno dei cinque italiani morti durante un'immersione in una grotta alle Maldive.
Sub italiani morti alle Maldive, il dolore della madre di Gianluca Benedetti: "L'ho saputo dall'ambasciata"Cinque sub italiani sono morti alle Maldive durante un’immersione nell’atollo di Vaavu.
Cinque italiani morti alle Maldive: chi era Gianluca Benedetti e cosa resta da chiarire sulla tragedia subacquea. #Veneto #Padova #Cronaca #Inevidenza x.com
Il corpo del subacqueo Gianluca Benedetti, uno dei 5 italiani morti il 14 maggio durante un’immersione alle Maldive, verrà rimpatriata in Italia questa sera. La salma verrà trasportata a Milano via Istanbul, con partenza dalle Maldive alle 22:20 ora locale (le 19: facebook
Sub morti alle Maldive, rientrata in Italia la salma di Gianluca Benedetti: I corpi erano insieme nella grottaÈ arrivata oggi in Italia la salma di Gianluca Benedetti, uno dei cinque italiani morti durante un'immersione in una grotta alle Maldive ... fanpage.it
Un subacqueo alla ricerca dei corpi di quattro italiani nelle Maldive muore in ospedale reddit
Gianluca Benedetti morto alle Maldive: chi era il sub veneto e cosa sappiamo sulla tragediaCinque italiani morti alle Maldive: chi era Gianluca Benedetti e cosa resta da chiarire sulla tragedia subacquea. nordest24.it