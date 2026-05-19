Sub morti alle Maldive rientra in Italia la salma di Gianluca Benedetti

Oggi all’aeroporto di Milano Malpensa è arrivata la salma di Gianluca Benedetti, uno dei cinque italiani deceduti durante un’immersione subacquea alle Maldive. La sua morte si aggiunge a quella di altre quattro persone coinvolte nell’incidente avvenuto in un atollo dell’Oceano Indiano. Le autorità locali stanno esaminando le cause dell’incidente, mentre le famiglie delle vittime stanno ricevendo supporto. La notizia ha suscitato attenzione nel settore delle immersioni e tra i familiari delle vittime.

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