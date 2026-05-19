Sub italiani morti alle Maldive oggi e domani previsto recupero dei corpi | Operazione di elevata complessità
Oggi alle Maldive sono iniziate le operazioni di recupero dei quattro corpi dei sub italiani deceduti in mare. Le operazioni sono considerate molto complesse e sono programmate per proseguire anche domani. Le autorità locali stanno collaborando con esperti per garantire il recupero dei corpi e la gestione della situazione. La vicenda riguarda persone italiane che hanno perso la vita durante un'immersione nel paese dell’Oceano Indiano.
È previsto per oggi, martedì 19 maggio, l'inizio delle delicate operazioni di recupero dei quattro corpi dispersi dei sub italiani morti alle Maldive. Due dovrebbero essere riportati in superficie in giornata, due domani. Intanto, proseguono le indagini su cause e responsabilità della tragedia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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