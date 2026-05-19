Sub italiani morti alle Maldive oggi e domani previsto recupero dei corpi | Operazione di elevata complessità

Oggi alle Maldive sono iniziate le operazioni di recupero dei quattro corpi dei sub italiani deceduti in mare. Le operazioni sono considerate molto complesse e sono programmate per proseguire anche domani. Le autorità locali stanno collaborando con esperti per garantire il recupero dei corpi e la gestione della situazione. La vicenda riguarda persone italiane che hanno perso la vita durante un'immersione nel paese dell’Oceano Indiano.

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