Un uomo di 40 anni è stato arrestato ad Arezzo con l’accusa di stalking nei confronti di una studentessa universitaria. La donna veniva pedinata e seguita ovunque dal sospettato, nonostante fosse già stato emesso un ammonimento nei suoi confronti. Le indagini hanno portato all’arresto dopo mesi di comportamenti persistenti e continui. La polizia ha eseguito l’arresto in seguito alle verifiche sul suo operato, che si sono protratte nel tempo.

Fermato in flagranza di reato un uomo di origini indiane di quarant’anni per stalking ai danni di una giovane studentessa universitaria. L’arresto è stato eseguito dalla Polizia di Stato ad Arezzo dopo mesi di condotte persecutorie, nonostante un precedente ammonimento. Le indagini e l’origine dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio nell’ambito delle attività di contrasto alla violenza domestica e di genere. Le indagini sono state condotte dalla Squadra Mobile e coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo. L’uomo, cittadino straniero di origini indiane, avrebbe posto in essere una serie di comportamenti molesti e vessatori nei confronti di una ragazza di vent’anni, studentessa universitaria. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Studentessa universitaria pedinata per mesi da un 40enne ad Arezzo, l'uomo la seguiva ovunque: arrestato

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Arezzo. La seguiva ogni giorno da casa fino al treno: 40enne arrestato dopo mesi di paura

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