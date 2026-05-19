Stranger Things | Hopper doveva avere un altro volto la prima scelta dei Duffer

Jim Hopper è uno dei personaggi principali di Stranger Things, noto per il suo carattere burbero e la sua vita segnata da difficoltà personali. La serie segue le sue avventure e il suo ruolo di figura protettiva nei confronti di Undici e degli altri protagonisti. Originariamente, i creatori dello show avevano in mente un volto diverso per il personaggio, ma alla fine hanno deciso di affidare il ruolo all’attore che ha interpretato Hopper nella serie. La sua presenza è diventata centrale nel corso delle stagioni.

Jim Hopper è uno dei personaggi più amati dell’intera storia di Stranger Things: lo sceriffo burbero e disilluso di Hawkins, che stagione dopo stagione si trasforma in figura paterna per Undici e in uno dei pilastri della lotta contro il Sottosopra. Eppure, il volto che tutti conosciamo quello di David Harbour non era quello che i fratelli Duffer avevano immaginato per primo. La rivelazione è arrivata durante un’intervista al podcast Happy Sad Confused, condotto da Josh Horowitz, e ha svelato retroscena che molti fan non conoscevano. A innescare la confessione è stato proprio Harbour, che ha inviato un videomessaggio ai creatori chiedendo con tono scherzoso ma genuinamente curioso: “Credo di essere stato la seconda scelta, forse la terza. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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