Nella regione delle Maldive si sono trovati gli ultimi quattro corpi delle vittime coinvolte nell’incidente subacqueo avvenuto la scorsa settimana. La tragedia si è verificata nella zona nota come “grotta degli squali”, dove cinque sub italiani e un soccorritore hanno perso la vita. Le autorità hanno confermato il ritrovamento dei corpi, portando a un bilancio totale di sei vittime. Le operazioni di recupero sono state condotte con l’ausilio di team di soccorso locali e internazionali.

Sono emersi nuovi dettagli strazianti sulla “grotta degli squali” dove, la scorsa settimana, cinque subacquei italiani e un sommozzatore di soccorso hanno tragicamente perso la vita alle Maldive. Cinque subacquei italiani sono morti in un tragico incidente subacqueo giovedì scorso nell’atollo di Vaavu, parte dell’arcipelago dell’Oceano Indiano. I subacquei sono stati identificati come Monica Montefalcone, docente di biologia marina all’Università di Genova, sua figlia Giorgia Sommacal, di 20 anni, Muriel Oddenino, Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Anche il sergente maggiore Mohammed Mahudhee è deceduto durante le operazioni di.... 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Strage subacquei alle Maldive: ritrovati gli ultimi 4 corpi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Scooter subacquei e rebreather: così il team finlandese ha recuperato i corpi dei sub italiani nella grotta alle Maldive – Il videoI tre speleosub finlandesi Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist, appartenenti alla ong Dan Europe, hanno utilizzato un...

Leggi anche: Maldive, come sono stati individuati i corpi? Dagli scooter subacquei a rebreather e luci, l'attrezzatura dei sub di Dan Europe

Maldive, la fuga impossibile dei sub italiani e i corpi vicini: persi nel buio del cunicolo della grotta, così sono mortiI quattro corpi sono stati trovati tutti nello stesso cunicolo delle grotte di Dhekunu Kandu. Si tratta di un budello senza uscita che si dirama dalla seconda caverna della grotta. leggo.it

Strage dei sub alle Maldive, recuperati i primi due corpi. Roma indaga per omicidio colposoMobilitato un team di speleosub, con scooter subacquei e autorespiratori. Sul fronte indagini resta il nodo autorizzazioni ... today.it