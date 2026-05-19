Una sparatoria si è verificata nel centro islamico di San Diego, causando cinque vittime tra cui una guardia uccisa mentre cercava di proteggere i bambini e i fedeli presenti. Durante l’attacco, due adolescenti sono stati fermati come sospettati. La polizia ha descritto l’episodio come un possibile crimine d’odio, mentre le autorità stanno indagando sulle esatte dinamiche e motivazioni dell’assalto. La guardia è stata definita da testimoni come un eroe per aver sacrificato la vita nel tentativo di salvare altre persone.

Cinque morti nella sparatoria in California, compresi i due adolescenti sospettati dell’attacco. Un uomo che ha sacrificato la propria vita per proteggere bambini e fedeli durante una sparatoria definita dagli investigatori un possibile crimine d’odio. È il drammatico scenario emerso dopo l’attacco avvenuto in un centro islamico di San Diego, in California, dove il bilancio finale è di cinque morti, inclusi i due giovani sospettati. Secondo la polizia americana, i presunti responsabili – due ragazzi di 17 e 18 anni, Cain Clark e Caleb Vazquez – sono stati ritrovati senza vita all’interno di un’auto poco distante dal luogo della strage. Gli investigatori ritengono che si siano suicidati dopo l’attacco. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Strage nel centro islamico di San Diego, la guardia uccisa per salvare i bambini: ‘È morto da eroe’

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CAIR Philly leader speaks with NBC10 after deadly Islamic Center shooting

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