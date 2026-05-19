Strage di sub nella grotta Individuati i quattro corpi Oggi comincia il recupero
Nella grotta di Dekunu Kandu, un’area nota per le sue pareti di roccia e corallo e per i percorsi stretti e profondi, sono stati trovati i quattro corpi di sub scomparsi durante un’immersione. La grotta si trova a circa 70 metri di profondità, e l’ingresso si presenta difficile da raggiungere, con un percorso caratterizzato da totale oscurità e spazi ristretti. Questa mattina è iniziato il recupero delle salme, che si protrarrà nel corso della giornata.
Nell’oscurità totale della grotta di Dekunu Kandu, in uno stretto cunicolo tra pareti di roccia e corallo, dove anche girarsi rappresenta un’impresa, la profondità raggiunge quasi i 70 metri. È qui, nelle acque dell’atollo di Vaavu, alle Maldive, che ieri – nel corso di un’operazione congiunta condotta dalla Guardia Costiera delle Forze Armate maldiviane, dalla Polizia e dai tre speleosub finlandesi di Dan Europe, Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist – sono stati localizzati nel tunnel che diparte dal secondo ambiente della grotta i corpi dei quattro italiani ancora dispersi da giovedì scorso: Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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