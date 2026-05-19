Strage di sub nella grotta Individuati i quattro corpi Oggi comincia il recupero

Nella grotta di Dekunu Kandu, un’area nota per le sue pareti di roccia e corallo e per i percorsi stretti e profondi, sono stati trovati i quattro corpi di sub scomparsi durante un’immersione. La grotta si trova a circa 70 metri di profondità, e l’ingresso si presenta difficile da raggiungere, con un percorso caratterizzato da totale oscurità e spazi ristretti. Questa mattina è iniziato il recupero delle salme, che si protrarrà nel corso della giornata.

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Nell’oscurità totale della grotta di Dekunu Kandu, in uno stretto cunicolo tra pareti di roccia e corallo, dove anche girarsi rappresenta un’impresa, la profondità raggiunge quasi i 70 metri. È qui, nelle acque dell’atollo di Vaavu, alle Maldive, che ieri – nel corso di un’operazione congiunta condotta dalla Guardia Costiera delle Forze Armate maldiviane, dalla Polizia e dai tre speleosub finlandesi di Dan Europe, Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist – sono stati localizzati nel tunnel che diparte dal secondo ambiente della grotta i corpi dei quattro italiani ancora dispersi da giovedì scorso: Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Strage di sub nella grotta. Individuati i quattro corpi. Oggi comincia il recupero ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Maldive, trovati i corpi dei quattro sub italiani nella grotta di Alimathà. Domani il recuperoSono stati individuati i corpi dei quattro sub italiani morti giovedì scorso durante un’immersione nella grotta di Alimathà, alle Maldive. Maldive, individuati nella grotta di Alimathà i corpi dei sub italianiSvolta nelle operazioni di ricerca nell'atollo di Vaavu, alle Maldive, dove hanno perso la vita cinque subacquei italiani durante un'immersione... 'Maldive, strage dei sub': questo e altri titoli oggi in #primapagina nella nostra #rassegnastampa. x.com Specchio del bel paese, la strumentalizzazione della vicenda di Modena continua. Qualcuno ha preso un profilo a caso su Facebook, fatto screenshot a un paio di post, e ora lo stanno spacciando per il profilo del ragazzo che ha effettuato la strage. Post ricon reddit Strage di sub nella grotta. Individuati i quattro corpi. Oggi comincia il recuperoI sommozzatori finlandesi riporteranno le salme in superficie due alla volta. Quella di Gianluca Benedetti, la prima a essere ritrovata, è partita ieri per l’Italia. quotidiano.net Le ricerche dei corpi e le indagini: il punto sulla strage dei sub italiani alle MaldiveSono riprese le operazioni dei sommozzatori che stanno scandagliando la grotta di Alimathà: per ora è stato recuperato solo il cadavere di Gianluca Benedetti. Sospesa la licenza alla nave su cui viagg ... avvenire.it