Strage di sub nella grotta Individuati i quattro corpi Oggi comincia il recupero

Da quotidiano.net 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella grotta di Dekunu Kandu, un’area nota per le sue pareti di roccia e corallo e per i percorsi stretti e profondi, sono stati trovati i quattro corpi di sub scomparsi durante un’immersione. La grotta si trova a circa 70 metri di profondità, e l’ingresso si presenta difficile da raggiungere, con un percorso caratterizzato da totale oscurità e spazi ristretti. Questa mattina è iniziato il recupero delle salme, che si protrarrà nel corso della giornata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nell’oscurità totale della grotta di Dekunu Kandu, in uno stretto cunicolo tra pareti di roccia e corallo, dove anche girarsi rappresenta un’impresa, la profondità raggiunge quasi i 70 metri. È qui, nelle acque dell’atollo di Vaavu, alle Maldive, che ieri – nel corso di un’operazione congiunta condotta dalla Guardia Costiera delle Forze Armate maldiviane, dalla Polizia e dai tre speleosub finlandesi di Dan Europe, Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist – sono stati localizzati nel tunnel che diparte dal secondo ambiente della grotta i corpi dei quattro italiani ancora dispersi da giovedì scorso: Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

strage di sub nella grotta individuati i quattro corpi oggi comincia il recupero
© Quotidiano.net - Strage di sub nella grotta. Individuati i quattro corpi. Oggi comincia il recupero
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Maldive, trovati i corpi dei quattro sub italiani nella grotta di Alimathà. Domani il recuperoSono stati individuati i corpi dei quattro sub italiani morti giovedì scorso durante un’immersione nella grotta di Alimathà, alle Maldive.

Maldive, individuati nella grotta di Alimathà i corpi dei sub italianiSvolta nelle operazioni di ricerca nell'atollo di Vaavu, alle Maldive, dove hanno perso la vita cinque subacquei italiani durante un'immersione...

strage di strage di sub nellaStrage di sub nella grotta. Individuati i quattro corpi. Oggi comincia il recuperoI sommozzatori finlandesi riporteranno le salme in superficie due alla volta. Quella di Gianluca Benedetti, la prima a essere ritrovata, è partita ieri per l’Italia. quotidiano.net

strage di strage di sub nellaLe ricerche dei corpi e le indagini: il punto sulla strage dei sub italiani alle MaldiveSono riprese le operazioni dei sommozzatori che stanno scandagliando la grotta di Alimathà: per ora è stato recuperato solo il cadavere di Gianluca Benedetti. Sospesa la licenza alla nave su cui viagg ... avvenire.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web