Strage di Modena | Non c' era una valutazione di pericolosità per Salim
Nella vicenda legata alla strage di Modena, è emerso che non esisteva una valutazione ufficiale di pericolosità nei confronti di Salim. La vicesindaca della città ha dichiarato che il ragazzo è stato seguito dai servizi di Salute Mentale fino al 2024 e che aveva partecipato a incontri con queste strutture. La comunicazione si riferisce alla gestione del giovane prima dell’evento tragico. Finora non sono stati resi noti dettagli sulle eventuali misure di sicurezza adottate.
La vicesindaca di Modena Maletti: "Il ragazzo è stato seguito dalla servizi di Salute Mentale fino al 2024 partecipava a incontri. Partecipava a incontri per una problematica di tipo relazionale, ma ha deciso di lasciare le cure" . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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