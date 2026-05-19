Strage di Modena | Non c' era una valutazione di pericolosità per Salim

Nella vicenda legata alla strage di Modena, è emerso che non esisteva una valutazione ufficiale di pericolosità nei confronti di Salim. La vicesindaca della città ha dichiarato che il ragazzo è stato seguito dai servizi di Salute Mentale fino al 2024 e che aveva partecipato a incontri con queste strutture. La comunicazione si riferisce alla gestione del giovane prima dell’evento tragico. Finora non sono stati resi noti dettagli sulle eventuali misure di sicurezza adottate.

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