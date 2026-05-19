Strage di Modena l' avvocato di Salim | Chiara Ferragni? Ce l' aveva con lei perché ricca immeritatamente secondo lui
In un caso giudiziario a Modena, l’avvocato di Salim El Koudri ha dichiarato che Chiara Ferragni era nel mirino del 31enne perché, secondo lui, ricca senza averne diritto. Fausto Gianelli, che rappresenta l’imputato, ha parlato in merito alle accuse di strage e lesioni aggravate. Le dichiarazioni sono state rilasciate nel corso di un’udienza, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici delle accuse o sui presunti fatti che coinvolgono la influencer.
Le parole di Fausto Gianelli, difensore del 31enne Salim El Koudri, accusato di strage e lesioni aggravate. "Ha fornito le password dei telefoni”. "Non è pronto per chiedere scusa. Ancora inconsapevole, chiederò la perizia psichiatrica". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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