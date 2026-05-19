Strage di Modena l' avvocato di Salim | Chiara Ferragni? Ce l' aveva con lei perché ricca immeritatamente secondo lui

In un caso giudiziario a Modena, l’avvocato di Salim El Koudri ha dichiarato che Chiara Ferragni era nel mirino del 31enne perché, secondo lui, ricca senza averne diritto. Fausto Gianelli, che rappresenta l’imputato, ha parlato in merito alle accuse di strage e lesioni aggravate. Le dichiarazioni sono state rilasciate nel corso di un’udienza, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici delle accuse o sui presunti fatti che coinvolgono la influencer.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui