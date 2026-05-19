Strada Gragnana auto tampona trattore
Un incidente si è verificato sulla strada Gragnana, tra la rotatoria della tangenziale e l’imbocco di Ponte Paladini, dove un’auto ha tamponato un trattore. Dalle prime informazioni, sembra che nessuno abbia riportato ferite gravi, ma sono stati necessari interventi per mettere in sicurezza la zona. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’incidente e gestire la viabilità. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.
Un’auto ha tamponato un trattore in strada Gragnana, tra la rotatoria della tangenziale e l’imbocco di Ponte Paladini. L’episodio è avvenuto nella mattinata di martedì 19 maggio. La donna al volante della Peugeot è rimasta lievemente ferita ed è stata trasportata da un’ambulanza della Croce Rossa. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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