Storia e orrori del ’Manicomio centrale’

Il manicomio centrale di Imola, noto come Luigi Lolli, fu aperto nel 1880 per volontà del medico che dal 1862 dirigeva l’ospedale cittadino. Per quasi cento anni, questa struttura rappresentò un punto di riferimento nella storia della psichiatria italiana. La sua vicenda si intreccia con pratiche e condizioni che negli anni sono state oggetto di dibattito pubblico e storico. La struttura si trovava nel territorio di Imola e il suo nome era legato a quello del medico che l’aveva ideata.

Fu chiamato ’Manicomio centrale’ e per quasi un secolo segnò la storia della psichiatria italiana. Il manicomio Luigi Lolli di Imola nacque nel 1880, voluto dal medico Luigi Lolli che dal 1862 dirigeva l’ospedale cittadino. Di fronte all’aumento di ricoveri, Lolli fece costruire una nuova struttura più grande, destinata a diventare uno dei complessi psichiatrici più importanti d’Italia. Liliana Vivoli è un’importante archivista storica italiana, nota soprattutto per il suo lavoro di ricerca e conservazione del patrimonio documentario emiliano-romagnolo. La signora Liliana è venuta a parlare in classe dell’Osservanza, e ci ha raccontato di come erano fatte le stanze del manicomio e quello che facevano ai bambini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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