storia di un gesto le ragioni di una mostra

Domani alle 18 alla Fondazione Luigi Rovati Salvatore Settis presenta i temi e le motivazioni alla base della mostra Storia di un gesto: il mito di Meleagro dall’arte classica a Warburg, a Picasso. A partire dal sarcofago romano con la Morte di Meleagro, esposto per la prima volta al pubblico, l’incontro ripercorre la costruzione del progetto espositivo, mettendo in luce il dialogo tra archeologia, storia dell’arte e teoria dell’immagine. Al centro della riflessione è la “biografia” di un gesto — figura con le braccia protese all’indietro, espressione di disperazione — che attraversa i secoli, dall’antichità al contemporaneo, riemergendo in momenti chiave della storia dell’arte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Multi SubThey Humiliated Him… Not Knowing He Was a Monster!

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