Stop zanzare | al mercato di Camucia consigli e strumenti per proteggersi
Al mercato di Camucia si sono tenuti incontri e venditori hanno distribuito strumenti e consigli per difendersi dalle zanzare. Sono state illustrate pratiche semplici da adottare per evitare la proliferazione di questi insetti e si sono approfonditi gli interventi messi in atto dal Comune per ridurre la diffusione sul territorio. Durante l’evento sono stati presentati prodotti e soluzioni utili per chi desidera proteggersi dalle punture di zanzara in modo efficace.
Come proteggersi dalle zanzare, quali accorgimenti utilizzare per evitare che possano proliferare e cosa fa il Comune per arginare la loro diffusione sul territorio. Sono queste le informazioni che saranno fornite alla cittadinanza giovedì 21 maggio a Camucia. Il personale dell’Amministrazione. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Sullo stesso argomento
Zanzare e malattie, come proteggersi dalle punture: i consigli da seguire in casa e all’apertoPrevenire le punture di zanzara non è solo una questione di comfort, ma anche di salute pubblica, soprattutto in presenza di virus come West Nile,...
Imprese, la sfida ESG: nuovi strumenti per vincere i rischi di mercatoLe imprese del territorio si riuniscono a Cles per affrontare le sfide di un mercato in continua evoluzione, dove la gestione dei rischi e i criteri...
Stop alle zanzare: da LIDL zanzariere in sconto per proteggere casa dagli insettiZanzariere in sconto da Lidl: scopri 4 modelli low cost adatte a porte e finestre, consigli per scegliere quello giusto, prezzi ... casaegiardino.it
Stop alle zanzare: al via la distribuzione gratuita di kit antilarvaliL’arrivo delle temperature miti segna anche il ritorno della zanzara tigre e della zanzara comune, rendendo necessario un intervento coordinato tra settore pubblico e cittadinanza. Per questo motivo, ... forli24ore.it