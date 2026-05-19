Stop zanzare | al mercato di Camucia consigli e strumenti per proteggersi

Al mercato di Camucia si sono tenuti incontri e venditori hanno distribuito strumenti e consigli per difendersi dalle zanzare. Sono state illustrate pratiche semplici da adottare per evitare la proliferazione di questi insetti e si sono approfonditi gli interventi messi in atto dal Comune per ridurre la diffusione sul territorio. Durante l’evento sono stati presentati prodotti e soluzioni utili per chi desidera proteggersi dalle punture di zanzara in modo efficace.

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