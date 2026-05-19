Stop zanzare | al mercato di Camucia consigli e strumenti per proteggersi

Da arezzonotizie.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al mercato di Camucia si sono tenuti incontri e venditori hanno distribuito strumenti e consigli per difendersi dalle zanzare. Sono state illustrate pratiche semplici da adottare per evitare la proliferazione di questi insetti e si sono approfonditi gli interventi messi in atto dal Comune per ridurre la diffusione sul territorio. Durante l’evento sono stati presentati prodotti e soluzioni utili per chi desidera proteggersi dalle punture di zanzara in modo efficace.

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Come proteggersi dalle zanzare, quali accorgimenti utilizzare per evitare che possano proliferare e cosa fa il Comune per arginare la loro diffusione sul territorio. Sono queste le informazioni che saranno fornite alla cittadinanza giovedì 21 maggio a Camucia. Il personale dell’Amministrazione. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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